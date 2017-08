"Despacito" alcanza el récord que le faltaba: ser el video más visto de Youtube

Hace algunas semanas, Psy y su “Gangman style” fue desplazado de ser el video más visto en la historia de Youtbe por “See you again” de Wiz Khalifa. Un reinado que duró poco, ya que “Despacito” acaba de superar a la canción de la cinta “Rapido y furioso 7” instaurando un nuevo récord.

La dupla de Luis Fonsi y Daddy Yankee, ya se había quedado con el título de canción con más streaming de todos los tiempos el mes pasado con más de 4.600 millones de reproducciones logradas en plataformas combinadas y este viernes se quedó con el primer lugar de vistas de Youtube con casi 3 billones de visualizaciones (2.998.080.992).

The most watched video in the @YouTube https://t.co/uSiMgJx8hM

— Daddy Yankee (@daddy_yankee) August 4, 2017