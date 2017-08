Hija de Chris Cornell realiza emotivo homenaje a su padre y Chester Bennington

Fueron dos golpes muy duros para el mundo de la música. Las sorpresivas partidas de Chris Cornell y Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, siguen siendo tristes momentos de este 2017. Es por esto que no sorprende que sigan realizándose homenajes a estos dos músicos. Hace algunos días, Chris Martin de Coldplay interpretó “Crawling” en solitario durante un concierto de la banda.

Chris Cornell's daughter Toni Cornell sings 'Hallelujah' with @RyanTedder in honor of father and Chester Bennington. https://t.co/dnvW0zojw1 pic.twitter.com/I0CKhV4llm

— Good Morning America (@GMA) August 4, 2017