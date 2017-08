La gran fiesta que prepara Inti-Illimani

Este viernes Inti-Illimani sale a celebrar cinco décadas de trayectoria en un concierto en el Teatro Caupolicán. “De pie cantar 50 años de andar” se llama el show con el que el conjunto también compartirá escenario junto a Congreso. Manuel Meriño, integrante del grupo hace 16 años, explica el secreto que les ha permitido mantenerse vigente durante el tiempo: la planificación.

“Desde que estoy no hay un sentido de planificación más allá de un año. Ese es el secreto. Si te planificas por más tiempo y no resulta es deprimente. En chile no nos planificamos las cosas así como los gringos a dos años. Funcionamos porque los proyectos dependen de si nosotros los llevamos a cabo”, cuenta el músico. De cara al show Meriño confiesa que, además de Congreso, estará Roberto Márquez y anticipa un recital de mucho vértigo donde buscarán dejar contento al público con los mejores éxitos porque al público muchas veces no le gusta lo nuevo.

“Es inevitable dejar alguna canción afuera. Pero alargarse a tres horas es un despropósito. Es una ecuación que tenemos que resolver, siempre se nos vuelve una problemática definir las canciones”

Para la celebración de los 45 años, la banda realizó un concierto que luego se convirtió en un disco: “La máquina del tiempo”. Pero en esta ocasión no habrá material, porque el grupo alista un nuevo lanzamiento para el 15 de agosto. “Es un homenaje a Violeta Parra. Vamos a estar con Isabel Parra. Es un disco bien power, luego de este proceso, tenemos planeado lanzar un disco sinfónico con música nueva u luego de eso podríamos hacer un álbum como “Teoría de cuerdas”, agrega el músico.

El disco homenaje también contará con la presencia de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Joan Manuel Serrat, un compilado de músicos que Miño se enorgullece de enumerar. “Ellos no graban si no les interesa”, dice y también cuenta cómo se produjo la colaboración de otra artista que atraviesa por un gran momento: Mon Laferte. “ La convocamos antes de quedes produjera su boom, Daniel Cantillana la conocía porque era amigo de sus músicos. Yo la seguía y vi que hacia canciones con corte latinoamericanista. Ella dijo que sí porque admira a Violeta Parra”, cuenta el artista.

A pesar de celebrar los 50 años, varios miembros que se fueron de la banda formaron otra con el nombre de Inti-Illimani Histórico. Una situación donde Meriño confiesa que cada conjunto tiene su cuento aparte. “No me involucro con el cuento, no tengo ningún roce, igual la sigue relación con integrantes que pasaron. Pero con respecto a los que armaron el otro grupo no estoy muy al tanto ni de lo que hacen o harán”, sentencia.