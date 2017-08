Los rostros que se mantienen en “El tiempo”

A pesar de tener apariciones espontáneas en televisión, sus rostros son inconfundibles. No son rostros de grandes marcas como las grandes figuras de los canales, pero la gente les guarda cariño. Frente a las crisis de las estaciones televisivas, ellos se han mantenido en un breve segmento, aunque no menos importante de lo que llega a ser la apuesta por una producción en el horario prime. Carola Infante y Luis Weinstein son parte del inventario de Canal 13 y TVN pronosticando el tiempo.

La televisión no lo es todo para ellos. De hecho, cada uno tiene otro trabajo además de las respectivas apariciones en televisión. Carolina Infante, quien aparece tras Teletarde los martes y jueves y después de T13 Central –de lunes a viernes– se dedica a la producción de eventos mientras que Weinstein lleva más de tres décadas como fotógrafo. Pero ambos coinciden en un punto: disfrutan cuando van a entregar el informe del clima.

“Me gusta escribir mis propios libretos y que no sea un informe técnico solo para la gente de Santiago. Trato de incorporar otras regiones y en dos minutos es un desafío. Lo hago con harto cariño y a cada pronóstico tiempo le dedico harto”, cuenta Carola Infante quien lleva 15 años en Canal 13 y se enorgullece de tener más de siete mil informes del tiempo en pantalla.

Weinstein afirma que su profesión de fotógrafo le ha ayudado a desenvolverse mejor con las imágenes y aprecia que lo reconozcan en la calle. “En general, la gente es súper cariñosa y espero que se mantenga así”, afirma el rostro de TVN. Mientras que Infante agradece no ser un rostro mediático.

“Eres conocida pero no famosa, una puede tener vida y agradezco este espacio. Puedo ir al supermercado, al mall, pero te reconocen con cariño. El trato es distinto, más respetuoso”.

Ambos no son meteorólogos de profesión, pero cada uno guarda anécdotas de los años al frente de los informes meteorológicos. Fallas en el telepromter o gente que se cruzó más de alguna vez en pantalla son los que recuerda Weinstein, al teléfono desde Punta Arenas mientras coordina una exposición fotográfica.

Para Infante es difícil recordar una anécdota, pero cuenta que le pareció divertido cuando en el segmento aparecieron personajes como Yerko Puchento o actores encarnados en personajes para promocionar la teleserie de turno. “Es el rating más alto de la tele, la gente lo sigue mucho” cuenta Weinstein. El rostro de Canal 13 también concuerda con la importancia del espacio y defiende a quienes realizan su misma labor cuando el público desacredita los pronósticos.

“Es una estimación, hay mucha tecnología y muy buenos modelos que ayudan a los meteorólogos, al final cualquier persona puede acceder a buenos pronósticos que son bastantes acertados”, explica.

El avance del tiempo no es lo único que los liga a la televisión. Infante cuenta que lleva más años en la pantalla chica mientras que Weinstein empezó a los 11 años. Sobre el futuro, ambos quieren continuar en la industria. “Yo, donde estoy, tengo buena acogida de la gente”, dice la productora de eventos. El fotógrafo no descarta incursionar en otro espacio, asegurando que “si es que fuera con algo con fotografía sí, sino no. Me gusta opinar de las cosas que sé”.