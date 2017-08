"In a Heartbeat": la historia detrás del exitoso corto de dos niños gay

Estaban Bravo y Beth Davies eran dos simples estudiants del Ringling College of Art and Design de Florida, pero todo cambió luego de que realizaran su trabajo de graduación. Una animación de cuatro minutos, sin diálogos, los puso en boca de todos. La historia protagonizada por Sherwin, quien debe correr detrás de su corazón que sale disparado hacia Jonathan, ya sumá más de 18 millones de visitas en Youtube en menos de una semana.

Todo nació cuando una amiga les propuso la idea de realizar un corto sobre un niño al que se escapaba su corazón enamorado persiguiendo a una niña. Una idea que en líneas generales mantuvieron, pero le dieron su propia historia de vida. “Yo creo que cuando uno cuenta una historia, también debe sentirse identificado con ella. Beth y yo somos gays y sentimos que si contábamos la historia desde nuestro punto de vista, tendría más sentido para nosotros, sería más honesto y alcanzaría una dimensión mayor”, explicó Bravo a BBC Mundo.

Un año y cuatro meses demoraron en el proceso de producción, el que incluyó el guión, la creación de los personajes y el diseño computacional. Un trabajo que estuvo a cargo completamente de ellos, (salvo la música). Cómo consiguieron los fondos para la producción es otra historia interesante: iniciaron una campaña por internet para lograr los US$3000 que estimaron para lograr dar vida a su idea, pero terminaron consiguiendo 14 mil dólares en donaciones.

“In a Heartbeat” obtuvo el premio de oro del Jurado del Ringling College y de ahí en más, el video ha ingresado en más de 20 festivales de cine. Una tremenda recepción a una sensible historia. “Beth y yo sabemos muy bien qué es lo que se siente al vivir con ese temor a tus sentimientos y a que todos los demás sepan”, afirmó.

Pese a esto la temática del corto también le ha llevado a convivir con las críticas que apuntan a que el trabajo audiovisual difunde la homosexualidad entre los menores. “Nosotros éramos conscientes de eso. Pero creo que ahí mismo radica la importancia de nuestro trabajo”, asegura Davis a BBC. “Cuando leo los comentarios que dicen que estamos promoviendo la homosexualidad, me pregunto si acaso una historias entre un hombre y una mujer promueve la heterosexualidad. Yo no me convertiría en heterosexual por ver una historia entre un hombre y una mujer. Por una sencilla razón. Uno es, uno no se convierte”, fue la respuesta de Bravo.