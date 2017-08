Aaron Carter revela su bisexualidad con emotiva carta

Este sábado por la noche, el hermano menor del Backstreet Boy Nick Carter, Aaron, utilizó su cuenta de Twitter para dar una personal noticia. El cantante de 29 años publicó una carta en la que confesó ser bisexual. “Cuando tenía alrededor de 13 años de edad, empecé a encontrar a los niños y las niñas atractivo”, se puede leer en su nota.

“Para mí, la música siempre ha sido mi templo. La música SIEMPRE será lo que trasciende a todos nosotros ya mí mismo”, continúa su confesión.

Horas después de publicar la carta, el cantante uso la misma red social para agradecer el apoyo que ha recibido tras confesar su bisexualidad.

Waking up so overwhelmed by your love and support. 🤗 Looking forward to seeing you all this Thursday in my hometown. 🙏🏻

— Aaron Carter (@aaroncarter) August 6, 2017