El emotivo homenaje de fans de Linkin Park a Chester Bennington

“We have the best fans in the world” (Tenemos a los mejores fans en el mundo), solía decir Chester Bennington a los ‘soldiers’ (seguidores de Linkin Park) en sus conciertos.

Tras la muerte del vocalista de Linkin Park el pasado 20 de julio en su residencia de Palos Verdes, California, se avecinó una ola de homenajes por parte de familia, integrantes de la banda y músicos de distintos géneros.

Ahora, es el turno de los seguidores. La página de Facebook Linkin Park Fans From All Over The World publicó un video en donde se observa a más de 200 personas reunidas para rendirle tributo a Chester Bennington.

Los ‘soldiers’ entonaron Numb, canción que pertenece al álbum Meteora, lanzado en marzo del año 2003. Mira el tributo a continuación: