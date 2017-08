"Soy Luna": Hoy se estrenan nuevos capítulos y se confirma una tercera temporada

Karol Sevilla no imaginó el alcance de su personaje Luna Valente en la serie Soy Luna, que le ha permitido llegar a los 5 millones de seguidores en Instagram. La actriz mexicana habla sobre el estreno de la segunda parte de “Soy Luna 2” este 7 de agosto por Disney Channel.

“La historia se renueva con una nueva temporada. La producción original que encabeza los ratings de Latinoamérica promete un nuevo ciclo de historias, invitados especiales, nuevos números musicales y mucho más patinaje”, señaló Karol.

Después de meses de espera, por fin llegó la fecha para los seguidores. “Estoy contenta que la serie siga con éxito, y que acapare las miradas en la pantalla de televisión. Siguen los capítulos y ahora ya puede verse la primer temporada por Netflix”, dijo, agregando que en esta nueva entrega “siguen las historias con patines, eso cambió mi vida. Ellos me dieron la oportunidad de hacer lo que más amo en la vida: actuar”.

Recordemos que en la primera temporada Luna Valente fue adoptada y durante la segunda temporada tratará de descubrir quiénes son sus verdaderos padres.

“La verdad es muy lindo, he tenido la oportunidad de viajar a otros países este año, he conocido muchas culturas y es lo que me gusta de mi trabajo”. ”

Está muy grueso lo que pasa, cuando recién empezó a salir la serie abrí mis redes sociales, y vi que había fans de Brasil, Italia y Portugal, Colombia, Chile y México” .

Recientemente, el show de Soy Luna realizó una gira de presentaciones por Latinoamérica con llenos totales y por Europa. La joven actriz adelantó que ya está confirmada la tercera temporada de Soy Luna. La serie se ha doblado a quince idiomas para 150 países.

¿Cuándo? 7 de agosto a las 18:00 horas por Disney Channel.