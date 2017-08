"Game of Thrones": Hackers tendrían en su poder los teléfonos y direcciones de los protagonistas

Siguen las malas noticias para HBO y “Game of Thrones”. El hackeo sufrido por la señal de cable en el que sufrió el robo de 1,5 terabytes de datos, incluyendo información de próximos episodios de la exitosa serie y dos episodios inéditos de “Ballers” y “Room 104”, le ha traído más de un problema. Primero, los hackers habrían liberado 3,4 GB de datos y hoy en la mañana se supo que estarían exigiendo a HBO pagar un rescate no revelado para evitar nuevas filtraciones, según informó The Guardian.

Pero eso no fue todo. Ahora, el sitio The Verge asegura que dentro de los datos filtrados hay un documento que incluye una lista de números de teléfono personales, direcciones y correos electrónicos de los actores de la temporada 7 de “Game of Thrones”, incluyendo a Peter Dinklage, Lena Headey y Emilia Clarke.

HBO afirmó que está revisando los datos han filtrado y que hay una investigación en curso. De cualquier manera, todo indica que la pesadilla de seguridad de HBO está lejos de terminar.