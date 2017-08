Lo hicieron de nuevo: hackers roban otro capítulo de "Game of thrones" y piden recompensa

No hay primera sin segunda. Una semana después de que un grupo de hackers lograra robar información desde las oficinas de HBO, donde filtraron información de series, los piratas informáticos volvieron a la carga. Ahora revelaron tener medio giga byte de información de la red premium del canal y el guión del quinto episodio de “Game of thrones”.

No fue todo. También dejaron una nota donde pidieron una recompensa para devolver el material robado. “Nuestra demanda es clara y no negociable, queremos XXXX cantidad de dólares para dejar de filtrar sus datos. HBO gasta 12 millones de dólares en sus investigaciones de mercados y 5 millones para los anuncios de GOT 7. Así que considérenos otro presupuesto para sus anuncios”, se leyó en la misiva que fue firmada por el Sr. Smith.

La carta fue dirigida al CEO de la compañía, Richard Plepler, y al final se colocó una imagen de “El rey de la noche” con los brazos arriba. los piratas de la red afirmaron tener 1,5 terabytes de material y que incluye balances financieros, correos electrónicos, acuerdos de empleo y PDF de estrategias de marketing. Además de la carta, se envió un video con un resumen del quinto episodio de “Game of thrones” donde se detalla el episodio de la trama.

Otros episodios robados –y que no han sido emitidos– fueron “Room 104, la segunda temporada de “Insecure”, además de un show sin título de Mike Judge, director de Silicon Valley junto a la novena temporada de Curb Your Enthusiasm. Jeff Cusson, portavoz de HBO, afirmó que esperaban una nueva filtración de datos y agregaron que las investigaciones para identificar a los responsables siguen en curso. Los hackers también afirmaron que su intención no es dañar la reputación del canal y que el dinero tampoco es el principal objetivo.