"13 Reason Why": Estos son los 7 nuevos personajes para la segunda temporada

“13 Reason Why” se transformó en una de las series más exitosas de este 2017 desde su estreno en marzo. La producción de Netflix confirmó hace un tiempo la segunda temporada para alegría de sus fans y hace algunas horas han revelado a los 7 nuevos personajes que se incorporan a esta entrega que aún no tiene fecha de estreno.

Los actores interpretarán una variedad de diferentes personajes dentro de la serie. Conoce el nuevo elenco a continuación:

“CYRUS”: Interpretado por Bryce Cass, es una persona problemática y arriesgada que funge como el inesperado campeón de los oprimidos. “13 Reasons Why” es el primer papel importante de de Bryce Cass. Él es latino, vive en Los Ángeles y originalmente es de Texas. Bryce consiguió un papel en la serie de NBC CRUEL INTENTIONS (que no fue aprobada) y donde actuaría junto con Sarah Michelle Gellar.

“MACKENZIE”: Interpretada por Chelsea Alden, es la hermana de Cyrus, una chica inteligente y artística, quien no tiene miedo de decir lo que piensa. Recientemente Chelsea participó en “AMERICAN HORROR STORY: ROANOKE” (t6) de FX como “Alissa, así como en la más reciente temporada de “VEEP” con Julia Louis-Dreyfus. Próximamente tendrá una participación estelar en la siguiente temporada de “THE RANCH” en Netflix y está trabajando en la próxima película de Laura Dern, THE TALE de Jennifer Fox (también protagonizada por Ellen Berstyn, Jason Ritter, Elizabeth Debicki, John Heard)

“SONYA”: Interpretada por Allison Miller, es una litigante inteligente y ambiciosa. Allison Miller fue la protagonista en la serie SyFy INCORPORATED, producida por Matt Damon y Ben Affleck. Recientemente, Allison fue elegida como líder en el piloto del drama Salamander de ABC. Previamente, Miller protagonizó Terra Nova, una serie de FOX producida por Steven Spielberg, y Kings, drama de NBC aclamada por la crítica.

“NINA”: Interpretada por Samantha Logan, una respetada estrella de la pista con un secreto. Samantha acaba de terminar la filmación del protagónico de Polaroid de Dimensions Films, así como un papel secundario en The Empty Man de Fox. Antes de eso, ella tuvo el rol principal en el proyecto de Zoe Cassavetes, Junior, y el rol protagónico en el piloto de NBC de CRUEL INTENTIONS (la cual no fue aprobada). Además, ella tiene un papel recurrente en 666 PARK AVENUE de la ABC. También participó en el piloto de una hora de MEMBERS ONLY (ABC), MTV’S TEEN WOLF, THE FOSTERS y MELISSA & JOEY de ABC Family.

“CHLOE” interpretada por Anne Winters, es “la chica bonita” y la nueva capitana de las porristas de Liberty High. Anne recientemente era parte de la serie de FX, TYRANT y estuvo en el piloto del programa de la NBC, CRUEL INTENTIONS, además formó parte de la serie regular de ABC, WICKED CITY. Anne protagonizó ZAC & MIA para Awesomness TV que saldrá al aire este año por Go90. Además, Anne será vista en el video especial de Netflix #REALITYHIGH, y es la líder de MOM & DAD frente a Nic Cage y Selma Blair.

“JACKIE”: Interpretada por Kelli O’Hara, es una inteligente, cariñosa y apasionada abogada para las víctimas del bullying. Kelli O’Hara es una las principales actrices en Broadway. Su interpretación de Anna Leonowens en la aclamada por la crítica obra The King and I recientemente la galardonó en 2015 con un premio Tony en la categoría de Mejor actriz principal en un musical, junto a las nominaciones por la Liga de Drama y críticos foráneos. Recientemente se incorporó a Master of Sex como el amor perdido de Michael Sheen, completó la grabación de la próxima serie The Accidental Wolf, y puede ser vista en The Good Fight de CBS All Access.

“RICK”: Interpretado por Ben Lawson, es un coach de béisbol muy querido en Liberty High. Ben Lawson se graduó del prestigioso Instituto Nacional de las Artes Dramáticas (NIDA) en Sydney. Fue nominado a un Premio Logie (los Emmys de Australia) en la categoría de “Mejor Nuevo Talento” por el papel ‘Frazer Yeats’ en NEIGHBOURS. Fue seleccionado como protagonista en la serie de ABC, THE DEEP END y actuó junto con la ganadora del Oscar Natalie Portman y Ashton Kutcher en la producción de Paramount NO STRINGS ATTACHED. Sus otros créditos incluyen papeles en MODERN FAMILY (ABC), COVERT AFFAIRS (USA), MULANEY (FOX), 2 BROKE GIRLS (CBS), BONES (TNT), y la australiana SECRETS & LIES.

Recordemos que la serie retrata la historia de Hannah Baker, una joven estudiante que se suicida después de una serie de fracasos culminantes, dejando con un amigo 13 cintas de cassete donde detalla las razones por las que decidió acabar con su vida.