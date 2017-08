Canal 13 emitirá el documental más polémico de Diana de Gales

Publimetro.cl Las incómodas “revelaciones” de Lady Di serán vistas por primera vez en Inglaterra en polémico documental El documental “Diana: In her own words” (Diana: en sus propias palabras) está realizado a partir de imágenes grabadas entre 1992 y 1993 por Peter Settelen, el profesor de dicción de la princesa fallecida el 31 de agosto de 1997 en un accidente de coche en París.

El próximo 31 de agosto se conmemoran 20 años de la muerte de Lady Diana, la princesa de Gales. Para recordarlo, Canal 13 adquirió los derechos de interesantes piezas documentales que podrán verse próximamente a través de la señal abierta de la ex señal del angelito con la conducción de Monserrat Álvarez.

“Contienen el mejor material de archivo, poseen una acuciosa mirada periodística, testimonios inéditos de sus hijos, los que por primera vez se han referido públicamente a su madre. También hablan personas de su familia directa y otras personalidades que tuvieron algún vínculo con ella en algún momento de su vida”, comenta al respecto María de los Ángeles Ortiz, sub directora de Programación de Canal 13.

Uno de estos materiales es el documental “Diana en primera persona”, producción que cuenta con una serie de entrevistas secretas grabadas a Diana en 1991, dentro del palacio de Kensington en Londres. En ellas, el periodistas Andrew Morton pretendía revelar cómo era realmente la vida de la mujer más fotografiada del mundo. Este se estrenó el pasado lunes a través de National Geographic y ha causado gran impacto debido a los secretos revelados.

Estos son los demás materiales exclusivos que adquirió Canal 13 para su próxima emisión:

Diana a través de los ojos de sus hijos: El primer espacio, “Diana, our mother: her life and legacy”, fue realizado por Oxford Films para ITV en el Reino Unido. Este ha destacado por el íntimo retrato que hacen de la princesa sus hijos, los príncipes William y Harry, quienes recuerdan su personalidad y confiesan cómo su prematura desaparición los afectó e influye hasta hoy.