Cómo cambiará la forma de ver y pagar por contenidos de TV

“Los miembros de Netflix en Estados Unidos podrán ver las películas de Disney hasta finales de 2019, incluyendo todas las películas nuevas que se estrenen en cines durante el resto del 2018. Continuaremos haciendo negocios con Walt Disney Company a nivel global en muchos frentes, incluyendo nuestra continua relación con Marvel TV”, fue la declaración oficial de Netflix sobre la salida de los contenidos de Disney de su servicio de streaming, la que fue acompañada con una contextualización que advierte que esto sólo sucederá en EEUU.

Una suerte de paños fríos frente al anunció de Bob Iger, CEO de Disney, quien afirmó para Cnbc que la empresa prefirió retirar todo el contenido de la plataforma digital, pese a la buena relación que tiene con Netflix. En abril, Fox también avisó que iba a retirar del servicio de streaming series como “Glee” , “24”, “How I met your mother” y “Prison Break”. Movimientos que empiezan a dar señales de lo que será el futuro de cómo se verá televisión en unos años.

Luego de golpear a la industria con su llegada, Netflix ha visto como muchos han seguido su exitoso modelo. Claro, Apple, Amazon o Crakle han replicado la fórmula. Además, las mismas señales han empezado a explorar esta opción. Sin ir más lejos, hace algunas semanas llegó a Chile HBO Go, la plataforma digital que reúne su contenido original como series, películas y documentales a los que se puede acceder por 7 mil 700 pesos mensuales. A ésta se le pueden sumar las que están a disposición gratuitamente debido a que se encuentran asociadas al pago de un cableoperador. Fox Play, TNTGo y Cartoon Network Go son algunos ejemplos. Esfuerzos individuales que empiezan a romper con un modelo que lleva años y que también a sufrido cambios que han desgastado su servicio. “Su propuesta, cuando estaba Blockbuster, era que tenías contenido reciente sin comerciales. Después podías tener muchos canales y salió lo de los HD sin publicidad. Eso a la gente no le empezó a gustar. Llegó Claro o Netflix. Ellos pueden hasta cobrar más caro porque hay gente que sigue a la marca. Es el caso Disney”, analiza Jorge Pavez, experto en informática y académico de la Universidad Mayor.

Pero esto no sólo está pasando con las series, también se está viendo en la oferta de contenidos deportivos. Junto al anuncio de su salida de Netflix, Disney también comunicó que lanzará, vía streaming, su propia plataforma de Espn que es el canal predominante de contenidos relacionados al deporte en EEUU. Además, una empresa mexicana informó hace algunos días que buscará transmitir en vivo hasta el 95% de los eventos deportivos en un servicio que denominaron Sportflix.

El futuro del modelo

Para Pavez, éste es un paso normal en la evolución de cómo ver televisión. “Las generaciones más nuevas no ven televisión. De eso se han dado cuenta canales como Cartoon Network o Disney y lo están capturando”, explica. Las personas reconocen un contenido premium, que hoy empieza a tener mayor cantidad de oferentes. “Cuando empieza a existir varias opciones, terminas pagando lo mismo que TV cable pero por opciones propias. Uno va eligiendo lo que vas queriendo tener. Esa es la elección que busca el usuario”, es la visión actual de futuro cercano del modelo de Pavez.

Esta atomización de contenidos que antes estaban bajo el corral de un prestador de servicio es la que afectará a la TV cable, pero cómo ha pasado con otros modelos de negocios, no tardará para que algún agente vea cómo generar una nueva oferta con este escenario. “Esta separación de todos y segregación de cada uno de los elementos, en algún momento va a generar paquetes de promoción. Alguna empresa va a tomar esta propuesta, llegar donde las empresas y repetir el modelo. Hoy en día están probando en cómo les irá teniendo su propio canal. Ellos están revisando”, remata el académico.