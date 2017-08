Katherine Salosny niega su salida de “Mucho Gusto” y desmiente a “Intrusos”

La tarde de este jueves el programa “Intrusos” de La Red especuló respecto a una posible salida de Katherine Salosny de Mega. La actual conductora del matinal “Mucho Gusto”, según los panelista del programa, habría sostenido reuniones con los ejecutivos de la señal del Grupo Bethia para acordar su salida del canal antes que finalice su contrato.

Según lo que se comentó en el citado programa de farándula, la compañera de Luis Jara no querría más exposición mediática por un tiempo y estaría pensando incluso en un año sabático, aunque las opciones de una carrera política o la actuación también aparecerían en el horizonte de la comunicadora. Además, según Rodrigo León, editor y voz en off de “Intrusos”, Mega ya estaría sondeando a Diana Bolocco para ocupar el lugar de la animadora, ofreciéndole un sueldo millonario.

Sin embargo, Salosny ha decidido responder a los rumores y aclarar que no tiene pensado abandonar el “Mucho Gusto”. “No es verdad lo que se ha comentado en un programa de TV”, dijo a Publimetro desmintiendo lo señalado, agregando que “no he tenido ninguna reunión con ejecutivos del canal. Tengo un contrato y no está en mis planes nada distinto a lo que me he comprometido con Mega”.