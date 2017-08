Scarleth Cárdenas aparece en público junto a su pareja

En marzo pasado, Scárleth Cárdenas anunció en las redes sociales que contrajo el Acuerdo de Unión Civil con su pareja. Esta vez la ex periodista de TVN apareció en la portada de la revista Caras junto a su amor: Maribel Corcuera.

Además de posar para una sesión de fotos, la pareja repasó los inicios de su relación y como afrontaron el desafío de firmar el AUC. Cárdenas y Corcuera viven junto a los dos hijos del matrimonio de la sicóloga donde cuentan cómo es convivir en la nueva familia que formaron.

“Qué me iba a cuestionar lo que diría la gente, si lo que sentía por ella era fuertísimo! Si algo tengo en la vida son habilidades sociales, y al que le gusta bien, y al que no, ¡también! En esto uno no daña a nadie”, expresó la periodista para la revista.

Otros miembros del espectáculo también apreciaron la portada de la revista y lo manifestaron vía Twitter.

Que alegría ver esto así de natural. Amor y punto.

🙂 https://t.co/eeCbVDnVy2 — baradit (@baradit) August 10, 2017

.@scarlethcardena y @Caraschile, ayudando como siempre a la expresión de la diversidad de nuestro país. https://t.co/ezUuUVM9Bm — Pablo Simonetti (@pablosimonetti) August 10, 2017



Publicidad