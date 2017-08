Vocalista de popular grupo de cumbia confirma relación con hija de presidenta Bachelet

Max Vivar, vocalista de Villa Cariño, una de las bandas de cumbias más populares del país, confirmó a un matutino que se encuentra en una relación amorosa con la hija menor de la presidenta de Chile Michelle Bachelet.

“Cuando uno está feliz, no tiene que esconder nada”, dijo Vivar en conversación con La Cuarta, asegurando que está feliz pololeando con Sofía Henríquez Bachelet.

“Estoy muy contento, con Sofía estamos comenzando una relación que nos tiene a ambos súper felices”, dijo.

El intérprete de “Clandestino” y “Para dormir contigo otra vez” agregó también que ha disfrutado mucho del éxito de Villa Cariño, pero que el aspecto emocional estaba incompleto en su vida.

“Estamos felices, esto es algo muy lindo. Me siento en un gran momento, porque en lo artístico he tenido un año formidable, pero me faltaba también encontrar esa alegría en lo emocional, en lo afectivo, y todo eso lo tengo con Sofía”