Creadora de “Sense8” está escribiendo la tercera temporada de la serie de Netflix

Hace unos meses los fanáticos de “Sense8” recibieron una noticia que los dejó paralizados: la popular serie de Netflix terminaba abruptamente tras dos exitosas temporadas.

De inmediato sus seguidores comenzaron a juntar firmas y a pedir al servicio de streaming que diera pie atrás a su decisión, presión que dio sus frutos cuando semanas más tarde Netflix asegurara que le daría un desenlace a la historia con un capítulo final de dos horas. Las hermanas Wachowski, creadoras de la historia, no ocultaron su agradecimiento, aunque una de ella no pierde las esperanzas de que la historia siga por una temporada más.

Durante la marcha del orgullo LGBT en Vancouver, Canadá, Lana Wachowski y los actores Brian J. Smith, Max Reiemelt y Toby Onwumere ofrecieron un Facebook Live de sesión de preguntas y respuestas, pero al final del video, Lana hizo una importante revelación. “Creo tanto en el poder de los fans, en lo que unidos pueden crear, que estoy escribiendo toda la tercera temporada”, confesó ante la sorpresa de todos.

LANA SAYING SHE IS GOING TO WRITE SEASON 3 ANYWAYS, LET'S PRAY AND WORK FOR IT TO HAPPEN pic.twitter.com/aDORt5whqg

— sense8 (@sense8pics) August 5, 2017