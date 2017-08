José Miguel Viñuela y su reemplazo en "Morandé con Compañía": "Es otro pasito en Mega"

José Miguel Viñuela reemplazó a Luis Jara por 7 semanas en el “Mucho Gusto” y los buenos resultados en audiencia terminaron por subir los bonos del aniamdor, quien se encontraba alejado de la televisión. Es por esto que el conductor del programa “Vente pa’ca” de Radio Candela fue el nombre natural para realizar un nuevo reemplazo en uno de los programas importantes que tiene Mega en pantalla. Viñuela volverá a los estudios de Vicuña Mackenna hacerse cargo de la conducción de “Morandé con compañía”, estelar que se transmite los viernes y sábados en horario prime, debido a que Kike Morandé se va de vacaciones.

“Estoy feliz, porque es un programa que me acomoda mucho, me entretiene y la risa es algo que está en la esencia. Además, el formato me acomoda bastante, ya lo he hecho otra veces y tengo muy buena onda con el equipo”, asegura Viñuela en entrevista con Publimetro, agregando que esta nueva oportunidad es “otro pasito en Mega que me tiene muy contento”.

Durante el pasado mes de julio, la edición de viernes del programa promedió 18,1 puntos y la edición de sábado 13,7, siguiendo en la historia de éxito del espacio que lleva 17 años en pantalla. Pese a eso, hace unos meses Francisco Saavedra y “Lugares que hablan” de Canal 13 le quitaron el liderato del sábado. “Toda competencia es sana”, dice el ex “Mekano”, argumentando que “no es fácil para un equipo estar constantemente reinventándose. Eso significa un desgaste natural”.

Además, “hoy es un horario más complejo, donde hay menos programas exitosos, pero este ha demostrado que se sigue manteniendo en el tiempo”, añade.

De momento Viñuela no tiene proyectos concretos en la estación de Vicuña Mackenna, aunque gracias a los buenos resultados no sería raro que la señal se arriesgara a ponerlo nuevamente en pantalla. Él, dice haber perdido la ansiedad por la televisión, pero de todas maneras aprovechará esta nueva oportunidad en el prime de la pantalla chica, sobre todo porque el programa encarna “la esencia de lo que siento” respecto a las sonrisas y la alegría.