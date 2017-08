La desafiante respuesta de “Intrusos” a Mega por caso Katherine Salosny: “Hablemos en julio 2018”

Publimetro.cl Katherine Salosny niega su salida de “Mucho Gusto” y desmiente a “Intrusos” La conductora del matinal de Mega asegura que no se ha reunido con los ejecutivos del canal

La tarde del jueves el programa “Intrusos” de La Red especuló respecto a una posible salida de Katherine Salosny de Mega. La actual conductora del matinal “Mucho Gusto”, según los panelista del programa, habría sostenido reuniones con los ejecutivos de la señal del Grupo Bethia para acordar su salida del canal antes que finalice su contrato.

Las reacciones no s hicieron esperar y de inmediato desde Mega salieron a desmentir la información de la voz de la propia conductora del matinal. “No es verdad lo que se ha comentado en un programa de TV”, dijo a Salosny mediante un comunicado, agregando que “no he tenido ninguna reunión con ejecutivos del canal. Tengo un contrato y no está en mis planes nada distinto a lo que me he comprometido con Mega”.

Sin embargo, el programa de farándula decidió salir al paso del comunicado enviado por Mega, señalando que “como equipo y con el respaldo de nuestro canal” decidieron ser escuetos en su respuesta: “Hablemos en julio 2018. Déjense sorprender”, fueron las desafiantes palabras de Jennifer Warner, conductora del espacio.

¡Mega no se rinde y quiere a @diana_bolocco en sus filas SÍ O SÍ! #INTRUSOSCONTODO — Intrusos La Red (@intrusoslared) August 11, 2017