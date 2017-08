Museo Violeta Parra exhibirá el documental “Violeta más viva que nunca”

Este domingo a las 16:00 horas se emitirá “Violeta más viva que nunca”, documental realizado por Ángel Parra y Daniel Sandoval. Una exhibición especial ya que este último conversará con los asistentes al finalizar la proyección. Además, Isabel Parra, Presidenta de la Fundación Violeta Parra, será la encargada de presentar este trabajo audiovisual.

“Inicialmente, yo quería hacer un documental de Ángel y él me dijo que no. Me ofreció trabajar sobre la Violeta, porque quería revivirla a través de los amigos y sus más cercanos. Entonces a partir de ahí iniciamos un largo trabajo que duró 12 años”, cuenta Daniel Sandoval sobre el proyecto “Violeta más viva que nunca”. La película reúne testimonios de amigos y cercanos a la artista, como Gonzalo Rojas, Alejandro Jodorowsky, Gastón Soublette y Lalo Parra.

Sandoval, quien estudió cine en París y formó parte del equipo fundador de la Escuela de Cine de la Universidad ARCIS, asegura que “Violeta es un personaje único”. “A través de sus amigos, empecé a conocerla, a partir de esto uno empieza a conocer alguien que es fuera de lo común. Después conocí a la familia, entonces uno va ampliando y empieza a reflexionar de la búsqueda de identidad que tiene el país a través de este personaje”, cuenta.

La invitación es para este domingo 13 de agosto a las 16:00 horas en la sala Antar del Museo Violeta Parra (Avenida Vicuña Mackenna 37). La entrada es liberada y por orden de llegada.