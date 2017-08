René O'Ryan, ex instructor de "Pelotón", relata su lucha contra el cáncer: Le dieron un año de vida

René O’Ryan se hizo conocido en nuestro país tras participar de la tercera, cuarta y quinta temporada del reality de Televisión Nacional de Chile, “Pelotón”, donde oficiaba como uno de los instructores del programa. El cariño del público lo hizo mantenerse vigente en pantalla por algún tiempo, pero hace 8 meses volvió a hacer noticia debido a que fue diagnosticado de cáncer al esófago.

La mañana de este viernes el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 emitió una entrevista que Tonka Tomicic le realizó al ex rostro de televisión, donde comentó su lucha pese al mal pronóstico que le dieron y cómo se dio cuenta que andaba algo mal con su cuerpo.

“Cada vez que comía carne, una vez a la semana, sentía cómo transitaba hasta el estómago y esto se fue haciendo más seguido. Un día pensé que la carne me estaba haciendo mal (…) En un viaje a Perú, comiendo arroz, sentí que no pasaba por la garganta. Llegando a Chile, dije: ‘algo tengo’. Fui (a un evaluación médica), llegué a los doctores, los cuales que me dijeron que tenía una irritación al esófago (…) No hice caso, yo dije: ‘no, aquí tengo algo"”, aseguró.

Así y luego de una endoscopia en la que le “apareció un monstruo que era gigante” se tuvo que someter a otro examen, el que finalmente le dio el diagnóstico. “Me dijeron que era cáncer, que partía en el estómago, continuaba hacia el esófago y que, además, tenía dos ganglios inflamados a la altura de la ingle. Era un cáncer grado IV”, dijo. Ahí comenzó un tratamiento de radio y quimioterapia que lo hizo bajar 20 kilos, por lo que optó por someterse a otro tipo de alimentación: una sonda que después optó por eliminar. “Me estaba matando”, confesó.

Por eso “inventó” su propio tratamiento. “Poco a poco fui aprendiendo a comer. Descubrí el matico. Tomaba agua sola y sentía dolor. Tomaba agua con matico y no sentía nada. Poco a poco recuperé mi peso y en tres meses estaba impecable”, confesó.

Sin embargo, el pasado 15 de junio los especialistas le informaron que su esperanza de vida es de un año. “Cada vez estoy mejor. Yo voy a luchar. El cáncer se gana, de verdad se gana”, dijo sin perder las esperanzas y las ganas de seguir luchando.