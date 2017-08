"Seré Pinochetista hasta el día en que me muera": Las frases más comentadas en Twitter de Patricia Maldonado en "El Cubo"

Patricia Maldonado, actualmente panelista del matinal “Mucho Gusto” de Mega, estuvo la noche de este jueves invitada al programa “El Cubo” de Chilevisión, espacio donde los famosos cuentan todos sus secretos.

En la ocasión y en medio de la conversación, se le preguntó por su relación con Augusto Pinochet y lo que sentía por él. “Sigo siendo incondicional”, aseguró, agregando que “Yo lo quiero mucho al viejo, le tengo mucha admiración” y que “si a ti te gusta o no te gusta, no es mi problema, si le gusta a la señora que está en la casa o al caballero le gusta, fantástico, y si no le gusta, lo siento, no es mi problema y voy a seguir siendo pinochetista hasta el día que me muera”.

Sin embargo, aseguró que su admiración por el ex dictador le ha traído muchos problemas, como el fue alejarse por 10 años de la televisión. “No podía poner un pié en ningún canal”, aseguró, añadiendo que los problemas también se trasladaban al diario vivir porque “no podía salir a la calle porque la gente me agredía”.

Consultada respecto al enriquecimiento ilícito de Pinochet, dijo que “yo lo conocí personalmente: no me consta si desbancó o no desbancó, si robó o no robó”. Sobre los crímenes de lesa humanidad añadió que “lo lamento profundamente, pero eso no va a hacer cambiar mi opinión”.

Vida sexual: “La gente tiene problemas con aceptar su cuerpo. Yo ya no soy la de 36 años y él no es el de 36”, comentó agregando que tiene relaciones con su esposo una vez al mes, o mes y medio, “pero es con tutti, quedamos bien para el otro mes. Es con películas pornográficas, sí. Con juguetes… de todo (…) Qué tiene de malo si él me ama y yo lo amo. Tenemos una pieza 99 metros cuadrados (…) no nos negamos nada, yo soy muy feliz en la cama con él”

Negro Piñera: “Voy a decir algo y con eso cierro el capítulo. Tengo la peor opinión, la peor opinión, de Miguel Piñera”.