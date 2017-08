Qué es TVN Premium, el portal móvil de pago de la señal pública

Un portal móvil, no una aplicación. Así definen desde Televisión Nacional a TVN Premium, su nueva plataforma web con contenidos exclusivos que se obtienen mediante la suscripción semanal, mensual o anual. Bajo el modelo denominado como “freemium”, el que responde a la oferta de cápsulas gratuitas y pagadas, la señal pública buscará a los usuarios móvil, una audiencia que ya está consumiendo contenidos que ofrece la pantalla abierta.

“Hoy puedes acceder el portal y ver varias cápsulas gratis. Después sale un pop up que te pregunta si quieres suscribirte. Es un contenido premium, tratado de otra manera, que está asociado con temas más de primicias y contenidos más exclusivos que no están en la pantalla. Un mix entre especialistas reales que cruzamos con rostros del canal”, explica Marcela Quiroga, encargada del proyecto.

La idea es contar lo que está en pantalla de otra manera. “Empezando a armar un contenido para todo lo que esté en pantalla. Por ejemplo, “El hacedor de hambre” está en pantalla, pero en el portal su conductor te va enseñar tips de cocina. Cosas distintas a las que tu ves en el mismo programa”, cuenta Quiroga.

TVN Premium es un proyecto que busca alcanzar nichos de mercado que no han sido explorados. Las temáticas de vida sana, mujer, hogar, esoterismo, lo mejor de tvn y consejo semanal, son las primeras que se están trabajando. “Vimos que es la tendencia on line que tenemos más cerca y más tráfico en audiencia femenina, pero seguimos con contenido transversales”, expone. La suscripción para este contenido es a través del “carrier billing” (Movistar, Claro y entel) y el precio es $990 semanal, aunque hay precio mensual y anual también.

Dudas frente al modelo

“Si nosotros hablamos de una suscripción semanal es carísimo. Netflix, con 5 mil pesos al mes, tiene más contenido. La cantidad de contenidos que pueda genera TVN es imposible que pueda competir contra otros servicios de streaming que tiene características HD”, afirma Jorge Pavez, experto en informática y académico de la Universidad Mayor. El análisis sobre esta apuesta de TVN, desde su perspectiva es poco auspiciosos, ya que “es un valor agregado y se ve muy atractivo, pero en cuanto se cobra, es difícil. Cuando ves ese nivel de salida de contenidos, uno no va a gastar por algo que no es atractivo. En Chile no triunfa este tipo contenido. Es un mercado muy acotado”, explica Pavez.

“Es una jugada arriesgada, pero tiene sentido. Sobre todo para un canal que necesita generar recursos. Probablemente los costos de lanzar algo así no es alto. La BBC hizo algo parecido, pero no es pago”, es la mirada del sociólogo y periodista Arturo Arriagada. Para el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, TVN Premium “suena interesante”, ya que es “una plataforma móvil siendo que está ahí el consumo de información”. “No sería tan pesimista. Hay que hacer contenidos segmentados y operar con lógicas que le permitan aumentar su audiencia”, plantea.

La monetización no es el fin

“Lo que está haciendo TVN es recoger datos a través de generar información súper segmentada e interpretar y entender los patrones de consumo de la gente. El tema de las métricas es interesante, ya que nadie ha logrado estandarizarlas para darle un valor como el rating”, complementa Arriagada. Y claro, hoy es el rating un elemento clave a la hora de generar recursos por avisaje.

Es en esa mirada la que este esfuerzo de la señal pública destaca, ya que se trata de identificar consumo. Según resalta Marcela Quiroga, la idea es “tratar de aportar de alguna manera significativa y probar con distintos tipos de categorías, porque vamos ir viendo cuales van a ir siendo consumidas más”. “Podemos ir armando reportes, consolidando y traqueando para ver si tiene sentido con lo que trabaja la televisión abierta”, cuenta la encargada del proyecto y agrega: “Es la tarea de identificar si es distinto y cómo fraccionamos en un horario el contenido para tantas pantalla”. Pese a esto, Quiroga es clara en aclarar que lo que se trata de seguir “es un complemento y que jamás pretende que traten de salvar el rating”.

“Puede que sea un viaje interesante para entender el confuso panorama en que están”, remarca el académico de la UAI. Por lo pronto, hay más de 45 rostros involucrados en el proyecto, desde figuras del canal hasta especialistas en diversos rubros. TVN Premium lleva poco más de un mes funcionando y ya van 10 mil suscritos.