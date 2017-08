Bruno Mars dona un millón de dólares a Flint

Bruno Mars tuvo un memorable concierto la noche del sábado. Pero más que ser una actuación que pasará a la historia por el factor musical, es por la donación que hizo el intérprete de “Just the Way You Are”. Porque en pleno concierto, el cantante anunció que entregará una ayuda monetaria de un millón de dólares a los ciudadadanos de Flint, cuidad emplazada en el estado de Michigan.

Esta ayuda es parte de una campaña para ayudar a La población del lugar, quienes han sido víctimas de una crisis sanitaria luego de que en 2015 se cambiara la fuente de agua potable, por agua contaminada con plomo.

Al momento de hacer la donación, según reporta la versión online de la revista Rolling Stone, Mars comentó: “Es importante que no nos olvidemos de nuestros hermanos y hermanas afectados por este desastre”.

El músico, cuya gira 24K Magic World Tour lo traerá a Chile, se suma a artistas como Cher y Pearl Jam, quienes ya han ayudado a recaudar fondos para Flint.