Las claves de los Teen Choice Awards que se entregan este domingo en la noche

Esta noche se dará partida a una nueva edición de los Teen Choice Awards, la premiación en que la audiencia adolescente decide quién debe quedarse con el reconocimiento para sus favoritos en áreas que van desde el cine, pasando por la televisión, la música la web, deportes, moda y videojuegos.

Se trata de su versión número 18 y tendrá entre sus invitados a estrellas como Ed Sheeran, Miley Cyrus, Rita Ora, Maroon 5, Zendaya y Clean Bandit. Todo esto será emitido por Warner Channel a partir de las 21:00 horas.

Pero antes, habrá una sesión de Facebook Live a cargo del YouTuber mexicano Andrés Navy en directo desde la alfombra roja del evento. Esto se puede ver a través del Facebook oficial de Warner Channel LA desde las 20:15 horas.

Publimetro Chile Miley Cyrus sale a probar su reinvención La cantante estará este domingo en los Teen Choice Awards, que serán transmitidos por Warner Channel, donde recibirá una mención honorífica

Entre los demás invitados al evento aparecen nombres como el ex One Direction Louis Tomlinson, Chris Pratt, Lucy Hale, Fifth Harmony, The Dolan Twins y el elenco de la popular serie “Riverdale”, uno de los espacios que más nominaciones consiguió junto a “The Flash”, “Pretty Little Liars”.

Por su parte, Selena Gomez es la artista musical que suma más nominaciones, con nueve categorías. Harry Styles, en tanto, podría ganar tanto por su debut solista como por su primer trabajo en cine, en “Dunkerque” del realizador Christopher Nolan.