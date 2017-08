¡Alerta de spoiler “Game of Thrones”!: Los mejores memes de un nuevo capítulo de la serie

La noche de este domingo se emitió el quinto capítulo de la séptima temporada de “Game of Thrones”, serie de HBO que, pese a las filtraciones, se ha mantenido con buenas audiencias los días domingos.

Es que al parecer los fanáticos de la producción no han hecho caso a los hackers y han esperado sagradamente los fin de semanas para saber en qué van las historias de Daenerys Targaryen y Jon Snow, entre otros.

Not to mention that it seemed that the guy was rushing me through. Oh well. More time for game of thrones and getting to my megabus early. pic.twitter.com/0aDjC2VK7t