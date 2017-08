Las estrellas que desataron la euforia en los Teen Choice Awards

Fue una paradoja. En los Teen Choice Awards 2017 las estrellas más aplaudidas y ovacionadas por el público fueron Chris Pratt y el conjunto Maroon 5, artistas con edad cercana a los 40 años.

El pasado domingo se realizó la 19 ceremonia en el Galen State de Los Angeles. Pese a que la ceremonia auguraba una larga lista de premios con candidatos de renombre, no todos acudieron a la fiesta juvenil. Miley Cyrus, quien iba a recibir el Ultimate Choice, se ausentó al evento. Otro de los talentos que recibió un galardón honorífico fue Bruno Mars, quien apareció en un video junto a la tabla de sur donde agradeció la mención.

Pero también hubo invitados que desataron el delirio juvenil. El primer estallido mileniall llegó con el ganador a Serie Favorita de Drama: “Riverdale”. Al escenario se subió el elenco de la serie y fue KJ Apa quien agradeció el honor. Por otra parte otro de los jóvenes que causó furor al recibir el premio fue Grant Gustin por “The Flash”.

El show, que fue transmitido por Warner Channel, también premió a Gal Gadot a través de un video. Un panda –la mascota del evento– le entregó la tabla de surf a la protagonista de “Wonder Woman” quien ganó como Mejor Actriz en Película de Acción. Melissa Benoits fue quien obtuvo el premio a Mejor Actriz en Serie de Acción por “Supergirl”.

Quienes sí dijeron presente fue el conjunto Fifth Armony que se llevó el premio a Mejor Grupo Musical. Entre los presentadores estrellas destacó la presencia de Millie Bobby Brown quien dio el paso a Chris Pratt para que recibiera la tabla de surf al Mejor Actor de Ciencia Ficción.

Por otra parte Adam Levine junto al guitarrista James Valentine acudieron para recibir el premio a la trayectoria con Maroon 5. El vocalista del conjunto agradeció el galardón pero recordó sus 38 años de edad y también se dio el tiempo para bromear con el público: “Queremos anuncia que en noviembre lanzaremos un nuevo disco y el último de la banda”, dijo para luego desmentir la frase ante el susto del público.

Para el final la estrella de “13 Reasons Why” Katherine Langford presentó a otro de los artistas más ovacionados en el show. Louis Tomlinson. El ex One Direction cantó en vivo la canción “Back to you”.

Aquí todos los ganadores.