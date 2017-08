"Perdona nuestros pecados": La original respuesta de Ximena Rivas a Luis Gnecco tras sus críticas a la teleserie

Publimetro Chile Jorge Zabaleta y los polémicos dichos de Luis Gnecco por “Perdona Nuestros Pecados”: "¿Qué le pasó al guatón?” La semana pasada el protagonista de “Papá Mono” de Canal 13 dijo que la teleserie nocturna de Mega era "asquerosa" y "mal hecha".

Hace algunas semanas el actor Luis Gnecco entrevistado por Radio Cooperativa dejó la grande luego de que declarara que la teleserie de Mega, “Perdona nuestros pecados” era una “basura”.

“A mí perdóname, pero tengo que decirlo públicamente, pero esa teleserie que mata hoy en día de Mega me parece una basura. La del cura (“Perdona nuestros pecados”) me parece asquerosa. Te lo digo con todas sus letras (…) me parece mal hecha, mal dirigía, mal todo”, afirmó el actor durante una entrevista para “Una Nueva Mañana” de la mencionada emisora.

Si bien luego se retractó y pidió las excusas pertinentes, hace algunos días muchos no se percataron que la actriz Ximena Rivas y su personaje “Guillermina” le hicieron un homenaje al actor de Canal 13. En una tensa escena de la nocturna de Mega, “Guillermina” dice casi calcadas las palabras de Gnecco luego de ver una película. Un “homenaje” que la actriz compartió en su cuenta de Instagram y que sus seguidores disfrutaron.

“Un pequeño homenaje de #Guillermina a mi querido @luchognecco jajajaj 🤣😂 #perdonanuestrospecados #pnpmega #teleserie”, escribió.