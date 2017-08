Elvis Presley: Los mitos entorno al Rey a 40 años de su muerte

El 16 de agosto de 1977 murió Elvis Aaron Presley​. A sus 42 años, el Rey fue encontado inconsciente en el suelo por su novia, Ginger Alden. Personal médico trató de reanimarle sin éxito y a las 15:30 horas Elvis falleció en el Baptist Memorial Hospital.

Sus restos están enterrados en el jardín de su mansión de Graceland (Memphis), lugar obligado para sus fanáticos y que es visitado por miles de sus seguidores cada año. Una estrella y nombre propio del mundo de la música que ha generado un culto entorno a su vida que va desde imitadores a un sin número de tributos. Además, Elvis Presley alimentó varios mitos en torno a su vida y a cuarenta años de su partida, Publimetro recopiló lo mejor de las curiosidades que alimentan su figura.

Elvis está vivo

Hay varios testimonios que aseguran que el Rey nunca falleció. Entre fotografías borrosas hasta testigos que aseguran haberlo visto tomar un avión el día de su muerte con el nombre de John Burrows, su seudónimo que usaba para pasar desapercibido. También es popular aquellos fanáticos que afirman que un hombre enmascarado llamado Orion, quien canta con una voz muy parecida a la de Elvis, es el cantante que necesitaba volver a los esceanrios. Por último, muchos cuestionana su muerte, ya que el nombre de Elvis está mal escrito en su lápida. Este dato y el que su seguro de vida nunca habría sido cobrado por su familia dan vida a esta especulación.

Elvis no volvió del servicio militar

Otro mito que hay entorno a la posibilidad de que la voz de “Can’t help fallin in love” es que Presley no volvió del servicio militar en Alemania. Algunos aseguran que el cantante murió realizando ejercicios militares en el ejercito y que fue sustituido por un doble. Esta suplantanción habría estado a cargo de su hermano gemelo, quien en la biografía original de Elvis se asegura habría muerto al nacer, el que habría sido entrenado por la CIA para cantar y moverse como Elvis.

Elvis era un agente de la DEA

La reunión entre El Rey y el presidente de EEUU Richard Nixon es uno de los episodios públicos más divulgados de Elvis. Ene ste encuentro ambos compartieron opiniones sobre la cultura hippie, los británicos y la contracultura de los años 60 en general. Fue en esta ocasión en que Elvis pidió que Nixon una placa que demostrara su compromiso con una vida antidrogas. Muchos especulan con que este fue el inició de una vida después de su muerte como agente encubierto.

El Rey era experto en drogas legales

Conocido era que Elvis consumía muchas drogas legales. Además, el cantante tenía médicos que le firmaban las recetas para poder conseguirlas. Tanto así que la voz de “Teddy bear” se hizo un experto en medicina y sabía que remedio tomar para cada ocasión.

Elvis habría asesinado a su instructor de karate

Mike Stone se llamaba el sensei que Elvis a quien el cantante había seleccionado para que entrenara a su esposa Pricilla. Esta decisión habría generado un vínculo entre los dos y cuando el Rey se enteró, habría acudido a su equipo de seguiradad apodado “Memphis Mafia”, para ir a golpear al instructor. Esta es el mito más cuestionado, ya que Stone no murió varios años después.

El Rey se imitó a si mismo y no ganó

Elvis participó en un concurso de imitadores de Elvis en un restaurante y ganó… el tercer lugar.

El mono de Elvis murió de alcoholismo

Elvis tenía un chimpancé de mascota llamado Scatter, animal que era reconocido por usar camisas hawaianas. Este mono vivía libremente en Graceland, pero exite la leyenda de que este curioso compañero murió de cirrosis hepática producto de una adicción al alcohol.

Elvis cantó en español

Fue un proyecto cierto, llegó a considerarse. Pero no se concretó.