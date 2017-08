Milton Millas tras vulgar gesto de Ugarte en CDF: "Yo creo en Romai, pienso que el gesto no iba para Grace"

Publimetro Chile ¡Hasta Gary Medel se enojó! El indignante gesto de Romai Ugarte a nueva panelista del CDF Grace Lazcano hacía su primera intervención en "En el nombre del fútbol", cuando eñe informador de cancha hizo un vulgar gesto que quedó registrado en cámaras

Han sido unos días complicados para Romai Ugarte. Tras su obsceno gesto en “En el nombre del fútbol” justo cuando presentaban a su compañera Grace Lazcano, y que le costó la salida del partido entre Palestino y Colo Colo, su continuidad en Radio Agricultura, donde también se desempeña, podría pender de un hilo.

De momento, el informador de cancha del CDF no estará por un tiempo indefinido en la estación radial, según palabras del director de Deportes de la emisora, Milton Millas. “Romai está muy afectado, me pidió vacaciones inmediatamente y durarán dependiendo de cómo se sienta y cómo evolucionen las cosas”, dijo el destacado comunicador en entrevista con La Segunda, agregando que “está consciente de que tiene que asumir un costo”, por lo que su continuidad “dependerá del directorio, no de mí”.

Al mismo tiempo, Millas aseguró creer que Ugarte no dirigía el gesto hacia su nueva compañera de labores, sino más bien se trataba de un juego con un camarógrafo, tal como lo mencionó él cuando pidió disculpas en Twitter. “Yo creo en Romai. Pienso que el gesto no iba para Grace, porque no tenía razón de ser”, dijo, enfatizando en que “yo sé que con los camarógrafos se chacotean mucho fuera de cámara y él pensaba que estaba precisamente fuera de cámara”.

De todas maneras, no avala el gesto de su amigo. “No me cuadra que haya tenido una actitud tan grosera para referirse a una dama que estaba a su lado. Le dije que aún así ese gesto no se puede hacer, no corresponde estando en pantalla”, sentenció.

Milton Millas también ocupó su vitrina radial para hablar del tema de manera más íntima. “Voy a precisar dos aspectos que queden claros. Yo tengo afecto, es mi amigo y en lo personal no lo voy a dejar botado. Es un hombre que está sufriendo y mucho. Reconoce que fue un desatino lo que hizo, aunque sostiene que no iba dirigido a quienes dicen las redes sociales”, dijo para también recordar que Romai no está pasando “un buen momento en lo personal” por el cáncer que lo aqueja.