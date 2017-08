Página porno se ofrece para producir la tercera temporada de "Sense8"

Hace poco más de un mes Netflix confirmó que hará un capítulo final de dos horas para que la popular serie “Sense8” tenga un desenlace digno de su producción. Sin embargo, semanas después y a través de un Facebook Live, Lana Wachowski aseguró que pese a eso, junto a su hermana están trabajando en el guión de una tercera temporada completa, para sorpresa de sus fanáticos.

Publimetro Chile Creadora de “Sense8” está escribiendo la tercera temporada de la serie de Netflix Lana Wachowski aseguró que tiene fe en que se confirme una nueva entrega

A la fe de Lana y la de sus fanáticos ahora se suma un nuevo ingrediente, ya que una página dedicada a la pornografía ofreció de manera seria producir la tercera entrega de “Sense8”. Para ello, el vicepresidente a cargo, Alex Hawkins, le ha enviado una carta a las creadoras del show que te invitamos a revisar:

“Queridas Lana y Lilly,

Hemos leído recientemente que están trabajando en una tercera temporada de Sense8 a pesar del hecho de que Netflix no tiene planes de renovarla. Sabemos que es poco convencional pero queremos traerla de vuelta en xHamster. No estamos hablando de una parodia o algo parecido, sino un revival de la serie.

Desde que leímos que la cancelaban, nos hemos estado preguntando si hay algo que pudiésemos hacer. Aunque estamos felices de que Netflix haya revivido la serie para un final, antes de que acaben la historia, queremos que consideren otra opción, dejar que xHamster produzca la serie.

xHamster es actualmente una de las páginas con más tráfico de Internet. Tenemos más visitas al día que el New York Times, ESPN o the Daily Mail. En resumen, tenemos espectadores e ingresos. A diferencia de Netflix, no tendrían que competir por parte de nuestro presupuesto de producción, sería de ustedes.

Estamos dispuestos a todo. Sabemos que una serie sobre la perversión polimorfa es difícil de vender a una cadena ‘mainstream’ como Netflix. Nosotros no tenemos ninguna limitación y también entendemos implícitamente la interconectividad de la sexualidad a través de los límites. En resumen, somos un nosotros.

xHamster tiene una larga historia de lucha por los derechos del discurso sexual y la desorientación sexual. Además de permitir a mil millones de usuarios conectar con articulaciones individuales del género y la sexualidad, continuamos usando a nuestra audiencia para hablar alto en contra de las leyes represivas anti LGBTQ en Estados Unidos y en el extranjero y por la educación sexual en las escuelas públicas y los derechos de las prostituta/os.

Nos gustaría tener una reunión para ver si hay alguna forma de colaborar en el futuro de Sense8. Sabemos que somos un improbable hogar. Pero hace cinco años, la gente se reía de la idea de que Netflix produjese series originales. Creo que es nuestra hora ha llegado”.