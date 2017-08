Vuelco en el caso de ex Spice Grils, su ex esposo y la niñera

En abril un escandalo amoroso que involucraba a la ex Spice Girls, Mel B, se tomó la prensa. La cantante británica acusó a su ahora ex esposo Stephen Belafonte de golpearla en reiteradas ocasiones y que la engañaba con su niñera. Incluso declaró que su ex pareja la extorsionaba para que practicara tríos con la niñera.

Pero ahora fue el turno de Lorraine Gilles, la alemana que cuidaba a los niños del matrimonio. La ex niñera de Mel B aseguró que tuvo relaciones sexuales “varias veces a la semana” con la cantante de 42 años y, a diferencia de lo relatado por la ex Spice Girls, solo tenía sexo con Belafonte cuando ella se lo pedía. Es más, Gilles asegura que la voz de “Wannabe” le gustaba ser la camarógrafa de los encuentros sexuales que tenía con su ex esposo y los tríos. “Las únicas veces que Stephen y yo mantuvimos relaciones sexuales fue cuando ella nos daba instrucciones sobre qué hacer o cuando Mel le pedía que se uniera a nosotras”, aseguró Gilles. Sobre las grabaciones, la alemana afirmó temer por la posibilidad de que alguna de ellas se haga pública ya que “sería muy embarazosos para mí y mi familia”.

Todas estas declaraciones se hicieron públicas hace algunos días luego de que los medios británicos accedieran a una demanda por difamación presentada por la niñera alemana que posee un archivo de 128 páginas en respuesta a la acusación de Mel B, quien aseguró que Gilles habría tenido una aventura con Belafonte a espaldas de ella y que, incluso, llegó a estar emabrazada de su ex esposo, quien la habría hecho realizarse un aborto. En el expediente fue presentado por su equipo legal ante el Tribunal Superior de California el viernes.

Uno de los desmetidos más crudos que realiza Gilles al contar su verdad de los hechos es el relacionado con el aborto que se realizó, ya que, según ella, su embarazo fue producto de una noche de sexo con un extraño. “Stephen y yo nunca le dijimos a Melanie que estaba embarazada de la niña de Stephen en 2014, como se dice en la declaración de Melanie”, relata Gilles en el documento legal. “En ningún momento impliqué o sugerí que creyera que Stephen era el padre potencial del niño. De hecho, no había tenido sexo en grupo con Stephen durante varios meses antes de mi inesperado embarazo. En cambio, Melanie me ayudó a organizar una cita médica, adelantó el dinero en efectivo para el procedimiento y reservó un hotel para que me quedara para recuperarme”, aseguró.