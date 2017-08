La similitud entre "Game of Thrones" y "Shrek" que provoca risas en internet

Hace días una animación se ha viralizado en redes sociales mostrando una comparación entre escenas de “Game of Thrones” y “Shrek”, específicamente el encuentro de Jon Snow con uno de los dragones de Daenerys y el de ‘Burro’ y la dragona.

“Game of Thrones plagió a Shrek”, dicen algunos internautas a modo de burla tras encontrar el innegable parecido.

Pero la escena de Jon Snow con el dragón no es la única que recuerda a la película del ogro: “la gente está diciendo que Game of Thrones sacó la escena del dragón de Shrek pero no olvidemos que ya han usado esa película como referente desde antes”, escribe un tuitero con una comparación del ‘Príncipe Encantador’ y Jaime Lannister.

People saying #GameOfThrones modeled that dragon scene from Shrek but let's not forget they've copied from that movie before… pic.twitter.com/hKc5l9DnrQ

— Josh Hyndshaw (@joshhyndshaw) August 18, 2017