Leo Mendez Jr. arremete contra su ex pololo: lo acusa de dejarlo en Dicom

No tuvo reparos para contar su drama: está en Dicom por una deuda universitaria que no es de él, sino que de su ex pololo, Felipe Ortiz. Eso fue lo que relató Leo Mendez Jr., quien fue entrevistado en Primer Plano este viernes en la noche. Ahí acusó que su ex pareja lo engañó sentimental y económicamente, dejándole endeudado por $4 millones.

“Necesito que seas a mi apoderado, para que me lleguen correos de la universidad”, dijo “Leíto” para relatar el hecho. Contó que entonces firmó unos documentos que lo dejaron como aval de Ortiz mientras este estudiaba derecho en una Casa de Estudios. En ese sentido, el entrevistado reconoció que puso su firma “sin leerlos” y que su ex pareja nunca pagó. Por eso, ahora Méndez estaría en Dicom.

“Le pagué la matrícula” dijo y agregó que “lo podía ayudar los primeros meses pero le dije que él tenía que pagar”. Según él, esto no fue así y que esto originó una deuda.

También relató que llamó en múltiples ocasiones a Ortiz, pero que este nunca contestó.

No obstante, el momento más alto de la noche fue cuando la producción anunció un contacto en directo con Felipe Ortiz. Ahí, la ex pareja del hijo del “DJ Méndez” dijo que todo era una mentira, aunque reconoció que la deuda existe.

“Jamás he dicho que (pagarme la universidad) era una de las obligaciones como pareja. Yo no se lo solicité”, declaró.

“Que espere un año para hacerlo público, lo encuentro mal”, dijo y además descartó que hubiese engañado sentimentalmente a Leo Méndez Jr.

“Se pone a inventar cosas. Lo desmiento completamente”, agregó.

Cuando los panelistas le preguntaron de nuevo por la deuda que mantiene pendiente con la universidad aseguró que “yo no tenía dinero. Yo me fui de Santiago, me fui a vivir a Iquique y no vivía de eso. No tenía ingresos”.

Pero tras la insistencia del panel, dijo que iba a pagar, “pero no te voy a dar una fecha. No leo el futuro, no tengo idea cuándo voy a solucionar eso”.