Mónica Pérez reaparece en Canal 13 tras su polémica salida de TVN

El pasado 12 de julio Mónica Pérez renunció finalmente a TVN luego de una polémica provocada por el sueldo que recibiría la periodista (5 millones) como corresponsal durante el año que estará en Inglaterra junto a su esposo Francisco Sagredo.

Publimetro Chile Mónica Pérez dejará la conducción de "24 Horas Central" de TVN Su lugar lo ocupará la también periodista Consuelo Saavedra.

En ese entonces, la ex rostro del canal público fue duramente cuestionada por los trabajadores de la señal, quienes manifestaron su molestia por “el desarrollo de una política de rostros, que no guarda relación alguna con la realidad del canal”. Ante este escenario, TVN salió en defensa de la periodista argumentando mediante un comunicado que Pérez no recibiría los 5 millones mensuales que los trabajadores creían y que lamentaban “el intento de vulnerar la confidencialidad en la relación contractual con nuestra prestigiosa periodista y presentadora de noticias”.

A poco más de un mes de su renuncia y a semanas de su viaje a Europa, la periodista reapareció en televisión la mañana de este viernes, cuando en un contacto con las noticias matinales de “Tele13”, se le pudo ver despachando como corresponsal de la señal del Grupo Lucksic desde Barcelona, durante 20 minutos y debido al atentado ocurrido el día de ayer. Admitió sentirse “Muy feliz” y Polo Ramírez la presentó como “nuestra corresponsal en Europa”







Publicidad







Publimetro Chile Así fue la carta de renuncia de Mónica Pérez a TVN La periodista abandonará el canal público luego de la polémica por su alto sueldo.

Las redes sociales notaron y valoraron su regreso a la TV:

@mxperez monykyt@ me alegraste la mañana..Bienvenida y qué alegría verte nuevamente…Feliz Renacer…Feliz vuelta al sol…👏🌞☀ — Barbara Gonzalez (@Balogodu2017) August 18, 2017

@mxperez waaaaaa q lata en el @canal13, mal por @TVN q perdió tremenda periodista, bien por ti q siempre te van a querer en cualquier canal! — Cata ♐💙 (@catitaesv) August 18, 2017

Bien por @T13 , y la contratación de la regia @mxperez !!!!! Me alegro!👍 — Luis Sepulveda T. (@LuisSepulvedaT) August 18, 2017

En @T13 AM, informe sobre atentado en #Barcelona con @CarlosZarateV y el reporte desde el lugar con @mxperez nuestra corresponsal en Europa. — Paulo Ramírez (@ramirez_polo) August 18, 2017