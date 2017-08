Rafael Araneda sufre robo a las afueras de su casa: "Eran entre 8 y 10 delincuentes, todos armados"

Este domingo, el animador de Chilevisión Rafael Araneda sufrió un asalto a las afueras de su casa, en la comuna de Vitacura, luego de venir del cine con su mujer, Marcela Vacarezza y sus tres hijos. Entre 8 y 10 delincuentes encapuchados y armados robaron su vehículo y cosas de menos valor como carteras y teléfonos, he intentaron entrar al domicilio.

“Yo no hablaría de portonazo. El modus operandi es que uno abre el portón y se meten dos o tres vehículos, pero llegaron hasta adentro. No hablo de portonazo porque no fue solamente el auto, ya que ellos intentaron acceder al domicilio, patearon la puerta, no la pudieron botar. Eran entre 8 y 10 delincuentes, todos armados“, comentó el animador a Radio Bío Bío.

“Cuando me voy a bajar del auto veo por el espejo retrovisor, veo dos o tres autos atrás mío, adentro de mi casa. Como estaba con los niños yo me bajé rápidamente con las manos arriba, llévense todo. Agarraron a las niñitas, ahí me preocupé, a una se la llevaron a un lado, me fui para allá, otro tomó a Vicente, con Marcela pasó lo mismo, cada uno tomo a uno de los integrantes de la familia, muy violento“, aseguró.