Rafa Araneda no es el primero: Los famosos víctimas de asaltos este año

Rafael Araneda y su esposa Marcela Vacarezza fueron víctimas este fin de semana de un violento asalto a las afueras de su casa, donde fueron atacados por entre 8 a 10 delincuentes encapuchados y armados, quienes lograron llevarse su vehículo y otras cosas de valor.

La pareja, que venía del cine, comentaron la situación aún impactados por lo sucedido, afirmando Araneda que esta no es la primera vez que lo apuntan con un arma. “Yo no hablaría de portonazo. El modus operandi es que uno abre el portón y se meten dos o tres vehículos, pero llegaron hasta adentro. No hablo de portonazo porque no fue solamente el auto, ya que ellos intentaron acceder al domicilio, patearon la puerta, no la pudieron botar. Eran entre 8 y 10 delincuentes, todos armados“, comentó el animador.

Sin embargo, el animador del Festival de Viña no es el primero que sufre con la delincuencia este año:

Famoso por desenmascarar a los delincuentes en su programa “En su propia trampa”, en febrero de este año Emilio Sutherland, más conocido como el Tío Emilio, vivió una complicada situación. El periodista de Canal 13 vivió un asalto junto a su familia , donde incluso lo maniataron.

La hija del “Indio” y ex “Dinamita Show”, Mauricio Medina, fue víctima de un brutal ataque en marzo de este año, cuando f ue asaltada junto a su madre mientras transitaban por la calle. Ambas fueron golpeadas y la hija de Medina terminó con un corte en la cara. “Están con miedo las dos y el daño psicológico es mucho más fuerte”, dijo el humorista.

Marcelo Salas, al igual que Rafael Araneda, vivió un tenso momento en abril de este año, ya que 4 individuos lo despojaron de su auto, increpándolo con armas, cuando se disponía a dejar en su casa de Vitacura a Gianella Marengo.

Pinilla y su hermana: Mauricio Pinilla afinaba su regreso a Universidad de Chile a comienzos de agosto cuando en uno de sus viajes a Santiago se percató que habían entrado a robar a su departamento ubicado en Las Condes. Más de mil millones en especies fue lo sustraído, pero no lo único que le robaron la familia del futbolista. Semanas más tarde su hermana, quien vive en Peñalolén, fue víctima de otro robo. “Que mierda la situación en este país acaban de desvalijar la casa de mi hermana @GobiernodeChile pónganse los putos pantalones”, escribió el artillero en Twitter.

En el extranjero también roban:

Javier Olivares, reconocido locutor radial, se encuentra radicado hace algunos años en Estados Unidos, pero ligado profesionalmente aún a nuestro país a través de su programa “Super Atómico” de Radio Carolina. En abril del presente año, el hombre recordado por “Tremendo choque” sufrió el robo de su auto en Miami, quedando en shock por lo violento del momento.

La ex chica “Yingo”, Faloon Larraguibel, confesó difíciles momentos que vivió en Brasil, país donde residió todo el primer semestre de este año con su pareja Jean Paul Pineda, futbolista en ese entonces del club deportivo Vitoria. Todo comenzó en abril, cuando fueron víctimas de un violento asalto junto a sus hijos Luciana (1 año y 10 meses) y Jean Paul Jr. (8 meses). “Saqué a mi hija Luciana del auto y Jean Paul sacó a mi otro hijo de la silla. Todo mientras estos tipos nos apuntaban en la cabeza y gritaban”, dijo la modelo en ese entonces.

No víctima, pero sí victimario: A fines de mayo Carabineros detuvo a uno de los integrantes del popular dúo de reggaetón Eyci and Cody. Edgard Michel Cortez Díaz era indicado como uno de los autores de un robo a un servicentro.