"Game of Thrones": director desmiente rebuscada teoría sobre espada de Jon Snow

El fin de la séptima temporada está cerca. Es por esto que los fanáticos (y la prensa) buscan cualquier pista o situación que explique lo que vieron o lo que está por venir en la historia. A veces, llegando a lo más rebuscado que pueden encontrar. Es el caso que ocurrió en el último episodio “Beyond the Wall”.

El hecho puntual sucedió cuando Jon Snow parecía ir a una helada nueva muerte al hundirse en el agua arrastrado por soldados del ejercito de los muertos. Es ahí cuando la cámara se queda enfocando a su espada “Longclaw” hasta que la mano del “Rey el norte” emerge. En esta secuencia los fanáticos aseguran que el ojo del lobo de la empuñadora que tiene la espada se abrió. Pero eso solo el comienzo, ya que alguno incluso aseguraron que se trataba de Bran Stark, el Cuervo de Tres Ojos, quien vio la situación y envió a su tio Benjen.



Pero todo fue aclarado por Alan Taylor, el director del último episodio emitido por HBO. El también responsable de los dos capítulos finales de la primera temporada, aseguró en entevista a Business Insider que “eso es tan divertido”. “Alguien me lo mencionó y no tengo idea de lo que están hablando. Así que esta espada es mágica y está haciendo cosas por su cuenta o algo sucedió. Voy a tener que volver y ver ese momento de cerca y en cámara lenta para ver lo que está pasando allí. Puedo decir que no había intención de que fuera así”, sentenció.

Además, el director contó cuando supo que “Game of Thrones” se trataba de Jon Snow y Daenerys. “Estábamos en Malta rodando el episodio diez de la primera temporada. El show no era un gran negocio todavía y no estábamos siendo muy secretos porque nadie se preocupaba todavía”, contó Taylor y agregó: “Él (George R.R. Martin) simplemente me menciona a la pasada: ‘Oh, bueno. Todo es sobre Dany y Jon’ y en ese momento pensé: ‘¿Verdad? Pensé que se trataba de Sean Bean y Robb Stark"”.