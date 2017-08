Mike Patton sufrió insólito accidente

La noche del pasado lunes, el nuevo grupo Mike Patton y Dave Lombardo, Dead Cross, se presentaba en Los Angeles, pero el show no pudo realizarse. Los primeros reportes hablaban de que la voz de Faith No More había estado involucrado en un accidente sin publicarse la naturaleza real del percance o la extensión de las lesiones a la cantante. “Lamentamos informarles que ha habido un accidente”, comentó el guitarrista de Dead Cross, Michael Crain sobre el escenario. “Hubo un accidente. Mike estuvo en un accidente. No es grave, pero no puede tocar esta noche. Está herido. Lo siento. Nos disculpamos. Vamos a re-programar y los tickets serán reembolsados en los puntos de venta”, explicó. Mientras que el ex baterista de Slayer agregó: “En nombre de la banda, lo sentimos”.

Todo parecía confuso y varios medios especializados hicieron eco de lo sucedido generando preocuapción entre los seguidores de la voz de “Epic”. Sin ir más lejos, en Chile “Mike Patton” fue “trendic topic” en Twitter. Pero esta tarde se dieron algunos detalles del accidente. Un representante de la banda reveló que Patton sufrió un accidente en skateboarding. Sí, el vocalista iba al concierto en Los Angeles en patineta y en su viaje sufrió una caída que le dejó una herida que necesitó puntos. Pese a esto, el grupo reprogramó su show para la noche de este miércoles.

Dead Cross no ha tenido una gira tranquila por Estados Unidos. La semana pasada (15 de agosto) la banda fue detenida por la policía en Houston, Texas, en el camino a un concierto en Austin. No se dieron detalles sobre la razón por la que fueron puestos bajo custodia policial, aunque una declaración del publicista del grupo dijo que habían sido “aconsejados por un abogado para no dar más comentarios sobre el incidente”.