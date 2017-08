Yuhui tras su fuerte accidente en "Bienvenidos": "Fue mi culpa"

Hola a todos , hoy sucedió un accidente chiquitito , pero ahora estoy bien ! Quiero hablar es yo quiero jugar ese juego , pero mala suerte! Muchas gracias a bienvenidos todos cada persona ! También muchas gracias a ustedes ! Abrazos 🤗#bienvenidos

