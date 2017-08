"Game of thrones": Las claves y teorías del último capítulo de la séptima temporada

#ALERTASPOILER: Si no han visto todos los capítulos de Game of Thrones hasta lo que lleva la séptima temporada, no lean esto.

Publimetro Chile "Game of Thrones": director desmiente rebuscada teoría sobre espada de Jon Snow Alan Taylor, el hombre responsable de "Beyond the wall" habla sobre las suposiciones de los fanáticos en torno a "Longclaw"

Tan pronto finalizó el sexto episodio, HBO compartió el avance del último capítulo en el que se muestra menos que de costumbre, pero se dejan ver algunas escenas clave.

Dragonpit

Aún no se revela el nombre del episodio, pero muchos ya le llaman así. El Dragonpit es una estructura enorme en King’s Landing que la casa Targaryen utilizó una vez como establo gigante para sus dragones y es ahí donde se lleva a cabo el encuentro entre Cersei Lannister y Daenerys Targaryen.

El encuentro

Cada asistente al encuentro en el Dragonpit lleva una agenda diferente. Para Cersei, es lograr que Daenerys cese su reclamo al trono y Jon Snow se declare su súbdito y ceda la corona como rey del norte. En cambio para Dany y Jon, lo importante es lograr la unión de los ejércitos para vencer al Rey de la noche.

Wight

Así se le conoce a los zombies creados por el Rey de la noche. Jon y Daenerys llevan uno para demostrar su existencia y con ello, lograr la unión de los ejércitos.

Jaime Lannister y Bronn

Durante el avance del episodio, se ve al ejército de los Lannister esperar la llegada del ejército de los Inmaculados y de los Dothrakis quienes llegan para, al parecer, recuperar Highgarden, el territorio que le fue arrebatado a los Tyrell.

Sansa y Arya

La tensión entre las hermanas crece. Desde niñas han crecido como dos caras opuestas de la misma moneda. Sus perspectivas se contraponen y esto podría llevar a una división más profunda de la familia.

Viserion



El muro además de su altura, tiene magia, pero una vez que el Rey de la Noche tiene al dragón Viserion convertido entre sus filas, es probable que sea la primera vez que el ejército de la noche pueda cruzarlo e invadir Winterfell.

El muro

En la temporada pasada, Benjen Stark explicó las reglas que protegen al muro: “El muro no es solo hielo y piedra”, le dijo a Bran y Meera. “Antiguos hechizos fueron tallados desde su fundación. Magia fuerte. Para proteger a los hombres de lo que hay más allá. Y mientras esté en pie, la muerte no podrá pasar a través de él”.

Euron Greyjoy

Fue nombrado por Cersei como comandante de las fuerzas navales luego de que le entregara a Ellaria Sand y a Tienne, así como a Yara Greyjoy en manos de Cersei y quemara las naves de los Inmaculados.

Sam Tarly

Sam, acompañado de GIlly y su hijo, se encaminaron desde el episodio 5 hacia Winterfell para colaborar con sus conocimientos (robados de la Gran Biblioteca) a la batalla contra el Ejército de la noche. Además Gilly, descubrió un secreto muy valioso sobre Rhaegar Targaryen.

¿Qué mata a los caminantes blancos?

Hasta ahora, se sabe que el acero valyrio y el vidriodragón son los únicos elementos capaces de eliminar a los hombres blancos. En el penúltimo episodio también, se descubre que al matar a uno de ellos, se eliminan también a los wights que éste haya convertido.