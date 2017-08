Chriss Mc Millan responde por hackeo en Instagram: "No va a quedar así"

Es difícil explicar lo que viví y sentí en estas casi 24 horas. No se trata de show, victimización ni farándula. Es la vida, normal, común, tranquila y feliz de una persona que sólo quiere eso, quizás alguien como tú. Me usurparon mi identidad, me hicieron pasar por suicida, atemorizaron a mis seres queridos, se rieron de mis momentos difíciles, disfrutaron de las inhumanas respuestas del resto y lo que es aún más grave me amenazaron con buscarme para matarme para lo que ya me estarían siguiendo los pasos. Qué le pasó al mundo? Qué le pasó a la sensibilidad y empatía de la gente? Cuando olvidamos que somos personas y que nunca sabes cuándo puedes ser tú el afectado. He recuperado mis redes sociales y el sistema operativo de mi celular. Pero esto no va a quedar así, ya interpuse la denuncia en la Unidad de CiberCrimen de la @pdi_chile Confió en sus expertos y en que exista algo por hacer. No puede ser que cualquiera amenace con quitarle la vida a alguien por popularidad. Algunos olvidaron lo que es ser personas y pasaron a ser bestias. PDI: Infinitas gracias a aquellos que sin conocerme compartieron mi pena, angustia e impotencia.

