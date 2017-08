George R. R. Martin no ha visto “Game of Thrones”

De acuerdo a las estadísticas, el quinto episodio de la nueva temporada de “Game of Thrones” fue visto por 10,7 millones de personas solo en HBO. Considerando los servicios de transmision online legales, la audiencia crece a 30 millones. De todas formas, George R. R. Martin, autor de la saga de novelas fantásticas “Canción de Hielo y Fuego”, no está entre ellos. Él no ve la serie. El escritor estadounidense de 68 años dice que es porque no tiene tiempo, por estar escribiendo o “viajando”.

La pregunta más común que Martin recibe de los fanáticos: ¿Cuándo estará listo el siguiente libro, “The Winds of Winter” (Los vientos del invierno)? Lleva seis años trabajando en él. Durante este tiempo, la serie de televisión “Game of Thrones” se ha adelantado mucho. Pero el autor se rehusa a responder.“La saga de libros y la serie de televisión van por caminos distintos”, dice Martin a Publimetro. “En pantalla, los personajes de todos los bandos son asesinados. Ya han muerto cerca de veinte, los que para mí siguen vivos y aparecerán en el nuevo libro”. De acuerdo a los rumores, “The Winds of Winter” estará listo el próximo año. “No empecé a escribir más lento con los años”, explica el escritor estadounidense. “Trabajé en el primer libro por seis años, y cuatro en el segundo. Los fantasistas que presentan libros cada año no ofrecen trabajos largos. No son de 1.500 páginas como los míos, sino que, por ejemplo, de 500. Además, no me hago más joven. La edad no añade entusiasmo”, agrega.

Simple jardinero

Martin clasifica a los escritores en dos tipos: arquitectos que crean sus mundos, pensando hasta en los más mínimos detalles antes de empezar a escribir. Y jardineros, que improvisan. Él se ubica a sí mismo en el segundo tipo.

“Este enfoque, por supuesto, tiene sus daños colaterales”, dice Martin. “Varias veces la trama me ha llevado a un callejón sin salida, desde el cual no hay escapatoria. Y ahí tengo que volver atrás y escribir todo de nuevo”.

No es político

George Martin pide no proyectar los hechos de “Game of Thrones” a la realidad. No hay conexión. “Los ‘Siete Reinos’ se están tratando de unir contra un enemigo común, los Caminantes Blancos. Pero no es una alegoría”, dice el autor. “Si es que hubiera querido escribir sobre el mundo real, lo habría hecho”.

¿Por qué “Tronos”?

La popularidad de “Game of Thrones” no es sólo por la trama, asegura Martin. “La épica fantástica nació con la publicación de “The Lord of the Rings”, de Tolkien. Después de eso, hay varias series de libros populares, como por ejemplo los hechos por Robert Jordan y Terry Brooks. Sin embargo, estos fueron hechos para adolescentes. Y si es que hubiesen sido adaptados a una serie, entonces habrían sido historias para niños sobre magia y dragones. HBO, que lanzó ‘Game of Thrones’, quiso salir de esas convenciones. Y se metieron con una trama complicada, llena de sexo y violencia”. Es, en parte, la misma razón por la que después de “Game of Thrones” no ha habido un hecho similar basado en otra saga de libros del género.

Martin no acepta ideas de los fanáticos

El novelista disfruta hablar con los fans sobre su trabajo, pero nunca usa sus ideas en sus proyectos futuros. “Ya tengo bastantes (ideas) propias”, sonríe Martin. “A veces las teorías de los fans sobre el desarrollo de los eventos son bien grotestas, y a veces increíblemente pensadas. Pero en cualquier caso, no llevan a ninguna parte. No digo nada como respuesta a las versiones de los lectores: sí, asumo hacerlo. Pero me gusta conocer a los fanáticos”.

“Game of Thrones” pudo haber sido una película

La primera vez que los estudios de Hollywood pusieron su atención en “Canción de Hielo y Fuego” fue después del éxito de las películas de “The Lord of the Rings”, de Peter Jackson. “Me preguntaron por una posible adaptación”, dice George Martin. “Pero en ese momento sólo podría haber sido en la pantalla grande. Podría haber habido una película, o tres”.

¿A quién se parece Martin?

Durante la entrevista, el escritor dice que al personaje que siente más cercano es a Tyrion Lannister, el enano miembro de la Casa Lannister. “Pero en realidad yo soy más parecido a Samwell Tarly”, admite.