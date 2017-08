La anécdota con Santiago de Chile que recordó Matt Dillon

El 2018 se cumplirán 20 años desde el estreno de “Loco por Mary”, una de las comedias emblemáticas de los 90. Matt Dillon fue uno de los protagonistas de la cinta al encarnar al detective Pat Healy a quien le encargan encontrar a Mary (Cameron Diaz) y luego se hace pasar por un falso arquitecto. En una de las escenas el supuesto profesional afirma haber trabajado en Santiago de Chile, hecho que nunca fue verdad. Una anécdota que el actor no olvida.

“Estaba en el aeropuerto y me acordé de esa frase de la película cuando él mintió y dijo que diseñó el Estadio Nacional, lo pasamos muy bien en la película”, confesó Dillon en una conferencia de prensa tras llegar por primera vez a Chile como uno de los artistas internacionales invitados para la 13 edición de Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic).

Sobre el éxito de “Loco por Mary” el actor agregó: “Todos lo pasamos bien, realmente me gustan los personajes y al público le gustó la película. la otra anécdota es que me lastimé el pie y no pude caminar durante un tiempo en la película.

Además de la conferencia, Matt Dillon participará mañana en un conversatorio en el CorpArtes donde hablará sobre su trayectoría como actor. Además de estar en la ceremonia de clausura y premiación de la edición Las entradas son gratis previa inscripción en la página del centro cultural.

Desde la organización del Sanfic cuentan que Dillon estará hasta el Lunes en Chile y el domingo tiene en mente pasear por su cuenta. Uno de los intereses del actor son los discos antiguos por lo que se contempla que realice una visita al Persa Bíobio. Por otra parte la organización del Festival programó una retrospectiva con siete cintas del estadounidense.

El actor no solo habló de sus películas. También se refirió a la diferencia de sueldos que reciben hombres y mujeres dentro de Hollywood.

“Es una comparación que surge todos los años, que una actriz no gana tanto como un actor, a nadie le pagan más de lo que merecen, pero es mi impresión de lo que ellos sienten. Sin embargo yo me quedo fuera de las políticas de género porque es una artimaña para conseguir más salario para un cliente, si somos actores y nos estamos ganando la vida como actores, realmente somos bendecidos y satisfechos. Hay menos de un 5% de las personas que se están ganando la vida como actores”