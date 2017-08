Titanic vs. Wonder Woman: directores de ambas películas protagonizan ácida polémica

Una nueva polémica anima a Hollywood. Esta vez no se trata de un divorcio o algún arrebato de una mega estrella, sino que de dos directores que se enfrentaron por Wonder Woman.

En una entrevista a The Guardian, James Cameron, director de Teminator, Titanic y Avatar, criticó el tratamiento del personaje central de la Mujer Maravilla. Para Cameron, la cita, catalogada como la mejor de los personajes de DC Comic, es “un paso” atrás para las personajes femeninas. El director de Avatar agrega que Wonder Woman es un “icono objeto”.

“Toda esta autofelicitación y palmadas en la espalda que Hollywood ha estado haciendo sobre Wonder Woman es equivocada. Ella es un icono objeto, y es el Hollywood masculino haciendo lo mismo de siempre. No estoy diciendo que no me haya gustado la película, pero, para mí, es un paso atrás”, aseguró al medio inglés.

Ante la critica, la directora de la cita de DC, Patty Jenkins, no tardó en responder y eligió su cuenta de Twitter como canal. “James Cameron es incapaz de entender qué es Wonder Woman o lo que significa para el resto del mundo no es sorprendente ya que, aunque es un gran director, no es una mujer”.

“Las mujeres fuertes son geniales. Sus elogios hace mi cinta Monster y nuestra representación de una mujer fuerte pero dañada fue muy apreciada. Pero si las mujeres tienen siempre que ser duras, atormentadas y complicadas para ser fuertes, y no somos libres de tener diferentes facetas y celebrar cualquier icono femenino porque es atractiva y cariñosa, entonces no hemos llegado muy lejos”, agregó Jenkins.