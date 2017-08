Dichos sobre Víctor Jara del líder de Los Huasos Quincheros encienden las redes sociales

Fueron varias las definiciones que Benjamín Mackenna, líder de Los Huasos Quincheros, dio en el espacio “Mi Manifiesto” de La Tercera que hicieron ruido en la redes sociales. En este medio, el músico se desmarcó de la condición de “pituca” que le cuelgan a su banda y esgrimió la posibilidad de dar un paso al costado. Con 82 años de vida, Mackenna aseguró que su grupo no buscó relacionarse con el gobierno de Pinochet y que era él que se declaró pinochetista. “Los Huasos Quincheros como conjunto siempre mantuvieron distancia con la política”, afirmó.

Pero uno de sus dichos que más generaron cuestionamiento en la redes sociales fueron sus palabras sobre Víctor Jara. “Nunca me llamó la atención”, aseguró para luego agregar: “Era un buen director de teatro, pero un cantante regular. Si buscas en todo su repertorio, te vas a encontrar con tres o cuatro canciones valiosas”.

Igual tiene razón, no se va a comparar ""Luchín", "El Derecho de vivir en Paz", etc. con "El patito chiquito" o no? @FundVictorJara

— JuanJo (@jotajota_69) August 26, 2017