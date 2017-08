Channing Tatum fue stripper hace años y filtran fotos que lo comprueban

Con 37 años, Channing Tatum es considerado uno de los actores más sexys y atractivos de Hollywood. El estadounidense apareció en “Magic Mike“, interpretando a un stripper que lucha por mejorar su estilo de vida.

Esta historia no se separa del todo de la realidad, pues el Tatum trabajó por más de 9 meses como stripper en Florida. Sin duda el papel le cayó como anillo al dedo; once años después por fin salen a la luz las fotos de su época como bailarín erótico. Aunque Channing nunca se ha avergonzado de su pasado, estas fotos se han mantenido ocultas por muchos años.

En las imágenes vemos al actor con diminuta ropa, cuando apenas tenía 19 años.



“Cruel” forma de pedir matrimonio

El actor Jenna Dewan llevan ocho casados mostrando el gran amor que se tienen, se conocieron en el rodaje de Step Up donde surgió el amor.

En 2013 tuvieron a su hija Everly; sin embargo, cuando le pidió que se casara con él no fue como ella esperaba.

En un programa de radio de la BBC, reveló la broma que le hizo a su mujer antes de pedirle matrimonio.

“Básicamente le dije que nunca querría casarme para intentar deshacerme de ella, y que no se esperara lo que iba a hacer más tarde”

“Le dije que no creía en la institución del matrimonio y que por eso nunca iba a aceptar pasar por ello. E inmediatamente ella se puso a llorar. En ese momento fue cuando pensé que la broma se me había ido de las manos, así que le pedí que se casara conmigo inmediatamente”, explicó el actor.