El emotivo mensaje de Pink a su hija "que se siente fea" en los VMAs 2017

Pink fue homenajeada con uno de los premios más importantes de los MTV Music Video Awards (VMAs). La cantante recibió el galardón “Michael Jackson Video Vanguard Award” por su trayectoria en la industria de la música.

La estrella pop asistió a los VMAs acompañada de su esposo Carey Hart y su hija Willow.

Ellen DeGeneres fue la encargada de otorgarle el trofeo y dedicarle unas palabras. La presentadora resaltó el cariño que le tiene a Pink y lo orgullosa que se siente por su amiga.

“Pink es increíble. Ella me pidió que fuera yo quien le entregara el premio. Se supone que iba a ser Cher quien se lo iba a dar, pero ella no podía estar aquí hoy. Amo a Pink y creo que es una de las mejores artistas. Es un increíble ser humano con una carrera de más de 17 años”, dijó Ellen.

Sin embargo, lo que conmovió al público fue el discurso de agradecimiento de Pink. Las palabras de la artista hicieron llorar a algunas personas del público y recibió ovación de pie y muchos aplausos.

Su discurso

Al aceptar el premio, la artista dedicó unas palabras a su hija Willow, quien la acompañó a la ceremonia.

“Quiero contarles una historia. Un día estaba llevando a mi hija a la escuela y me dijo que se sentía fea. Que era la niña más fea y que parecía hombre con pelo largo”, comentó.

Pink explicó que le contó la historia de grandes artistas que rompieron las barreras y los estereotipos de la belleza como Prince, Elton John y Michael Jackson.

“Le pregunté ‘¿cómo crees que me veo yo?’. La gente se burla de mi y dicen que parezco niño por mi pelo corto y la forma en la que me visto”

“Mi hija me respondió que yo soy hermosa. Fue entonces que le dije que a pesar que muchas personas se burlaban de mi, yo era exitosa y llenaba todos mis conciertos. Le dije que no debemos cambiar nuestra forma de ser ni nuestra apariencia física por nadie. Tenemos que tomar la arena de nuestro caparazón y hacer una perla”.

Pink se une al listado de celebridades que han recibido este premio como Rihanna, Kanye West, Beyoncé y Justin Timberlake.

La artista fue reconocida por su impacto en la música y en la cultura pop. Como parte de su trayectoria ha ganado seis MTV Video Music Awards, incluyendo Video del año. Ha sido nominada 18 veces.