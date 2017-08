Hackean Instagram de Selena Gomez y suben foto de Justin Bieber desnudo

Esta vez Selena Gomez fue víctima del hackeo. Los piratas informáticos accedieron al Instagram de la actriz y publicaron una imagen de su ex novio Justin Bieber. Pero no fue una imagen cualquiera, el intérprete de "Sorry" apareció desnudo.

La imagen alcanzó a estar un breve momento antes de ser bajada. Lapsus suficiente para que el público en las redes sociales se diera cuenta del hecho.

Minutos después, la cuenta de Selena Gómez quedó fuera de servicio, de hecho al intentar entrar su Instagram aparece la leyenda “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido esté roto o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram”.

Poco antes se podía leer que sus publicaciones están ocultas debido a que se reportó contenido que podría infringir las normas.