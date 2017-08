Los actores chilenos que hacen patria en el extranjero

Al pensar en actores chilenos que han traspasado las fronteras y que se han hecho un nombre en la industria del cine fuera de Chile, se vienen a la cabeza figurases como Luis Gnecco, Alfredo Castro, Pedro Pascal, Benjamín Vicuña, Gonzalo Vivanco y Paulina García, quien la semana pasada estrenó su primera película en EEUU, “Por siempre amigos”.

Todos han hecho un largo recorrido para ser parte de una avanzada nacional que ha hecho que los ojos internacionales enfoquen sus lentes en esta parte del mundo.

Hoy, hay varios ejempos de actores que están probando suerte fuera de Chile a través de distintas fórmulas. Sin ir más lejos, hace unas semanas se confirmó que un joven actor nacional buscará “hacer patria” en el extranjero participando de una de las producciones más populares del momento: “Narcos”. La serie de Netflix, que estrena su tercera temporada este 1 de septiembre, sumo en su elenco a Lucas Balmaceda Pascal, quien enfrentará su primer desafío internacional con calma porque “así uno puede gozar más de lo que está haciendo y no estar pensando mucho en el futuro”. “Prefiero pensar de forma más aterrizada, sobre todo porque tengo hartos proyectos acá en Chile y estoy más centrado en eso”, dice en entrevista con Publimetro.

Uno que está en viviendo un gran momento es Ariel Levy, quien de la mano de Nicolás López está rompiendo records de taquilla en el mercado Mexicano con la película “Hazlo como hombre”, que en poco más de una semana ha recaudado más 4.703 millones de pesos chilenos, lo que se traduce en casa 3 millones de espectadores. “Estoy feliz, porque la proporción de números es heavy respecto a Chile”, comenta el actor desde México, destacando que, desde el debut de la cinta, “por redes sociales manifiestan que les gusta y me descubren de una manera que es casi empezar de cero”. Con este éxito como respaldo Levy quiere aprovechar este momento y confiesa que “no planeo moverme de aquí por lo menos hasta el próximo año”. Con tres proyectos en carpeta, el actor se está moviendo por diversos castings, expectante por las posibilidades que pueden surgir a futuro. “Mi idea es hacer de todo. En Chile se acostumbraron a verme en comedia y quizás acá me darán opción de hacer otras cosas”, sentencia.

Oportunidades que no habrían sido lo mismo sin la promoción de “Hazlo como hombre”, que le abrió las puertas de la prensa mexicana y le han dado mayor visibilidad. “Ayuda un montón tener de respaldo a la película, que le vaya bien de entrada hace que sea más fácil moverte y participar de casting mas cerrados”, dice. Entre las dificultades que ha tenido que enfrentar, y aunque parezca algo absurdo, está el idioma. Hace unas semanas llamó la atención su notorio acento azteca. “Yo lo veo y también me parece raro escucharme así”, dice el ex “20añero a los 40”, agregando que es parte de una estrategia para poder estabilizarse en ese mercado.

Un camino muy distinto es el que se está trazando Juanita Ringeling, quien se fue hace poco más de un año a Los Ángeles, EEUU a comenzar todo de cero. “La mitad del año pasado fue más de acomodarse y lograr tener un mánager. Hoy, cuando ya tengo todo eso, básicamente estoy dedicada a hacer audiciones como loca hasta que salga algo”, dice la actriz desde California. “Es súper lento y hay que tener mucha paciencia”, agrega. De todas formas, la actriz de “Chipe libre” asegura que la decisión de irse a EEUU se debió más a temas personales que profesionales. “Siempre quise vivir afuera y se me dio la posibilidad de irme. No quería quedarme con la sensación de no haber hecho este cambio alguna vez en la vida”, cuenta. “Aquí hay miles de posibilidades, pero es difícil, es mucha la competencia, yo tengo acento, no hablo como gringa y eso te limita a algunos personajes”, agrega.

Ringeling ya trabajó en una película que podrá verse a través de Sony en algunos países a fines de año. Ignacia Allamand, Cristóbal Tapia Montt y Daniela Vega son otros ejemplos que hana optado por alguno de estos tres caminos.